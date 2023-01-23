إنستجرام تتيح خاصية عدم الإزعاج

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة الصور والفيديوهات إنستجرام، خاصية عدم الإزعاج، بوقف تفعيل صوت الاشعارات والرسائل، باسم Quiet Mode، وقالت المنصة إن الخاصية أشمل فيما تتيحه من خدمات، وما تقدمه من مساعدة للمستخدمين عن خواص عدم الإزعاج التقليدية.

التفرغ للحياة اليومية وأوضح بيان صادر عن شركة ميتا، مالكة تطبيق إنستجرام، أنه بمجرد أن يقوم المستخدم بوقف تفعيل الخاصية، سيتلقى اخطار إجمالي بكل ما تلقاه من اشعارات ورسائل، حسب “sawtbeirut”. وذكرت شركة ميتا في بيانها أن الخاصية الجديدة الهدف الرئيسي منها هو مساعدة المستخدمين على التفرغ أكثر لنشاطاتهم اليومية بعيدا عن منصات التواصل.

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إرسال ردود سريعة معدة مسبقا

وبمجرد تفعيل المستخدم لخاصية Quiet Mode، يتوقف عن استقبال اشعارات من أي نوع، مع تنبيه المستخدمين الآخرين بذلك.

وتعتبر الخاصية أيضا قادرة على إرسال ردود سريعة معدة مسبقا على أي رسائل، كنائب عن المستخدم الذي يريد أن يبقى في عزلة عن الرد على المتابعين.

وتتاح الخاصية أولا للمستخدمين في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأيرلندا، وكندا، و أستراليا، ونيوزيلندا، على أن يتم تعميمها للمستخدمين في أنحاء العالم لاحقا.