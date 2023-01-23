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علماء يثتون تأثيرا خطيرا لفيروس كورونا على الأجنة
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علماء يثتون تأثيرا خطيرا لفيروس كورونا على الأجنة

علماء يثتون تأثيرا خطيرا لفيروس كورونا على الأجنة

علماء يثتون تأثيرا خطيرا لفيروس كورونا على الأجنة
١٢:٤٣:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

درس فريق علمي بريطاني احتمالية إصابة الأجنة في بطون أمهاتهم بنزيف دماغي، حال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إليهم.

نتائج الدراسة

وفحص الفريق 661 عينة من أنسجة الأجنة البشرية، جمعت بين يوليو 2020 وأبريل 2022، ولاحظ نزيفًا في 26 منها، بحسب موقع “Brain”، التابع لجامعة أكسفورد.

وأظهرت الدراسة أن فيروس COVID-19 كان موجودًا في جميع عينات الأنسجة مع وجود دليل على حدوث نزيف، حسب “اليوم”.

كورونا - فيروس - كوفيد

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من جانبها، قالت عالمة البيولوجيا العصبية كاتي لونج، من كينجز كوليدج لندن: “بينما يحدث النزف أحيانًا في الأدمغة النامية، فمن غير المعتاد للغاية أن يكون هناك العديد من الحالات خلال فترة 21 شهرًا”.

كما أوردت عالمة الفسيولوجيا لوسيلا بوستون: “نعلم أن العدوى الفيروسية الشديدة قد تؤثر على دماغ الجنين، لكن هذه الدراسة المهمة هي الأولى التي تشير إلى أن هذا قد يحدث في حالات الحمل المصابة بعدوى COVID”. لم يشارك Poston في الدراسة.

وأضافت: “مهما كان السبب أو التأثير المباشر للفيروس أو النتيجة غير المباشرة لعدوى الأم، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى تطعيم النساء الحوامل ضد COVID-19، وبالتالي تجنب المضاعفات لكل من الأم والطفل”.

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تأثير كورونا على الاجنة جامعة أكسفورد دراسة علمية فيروس كورونا كوفيد 19 نزيف دماغي للجنين

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