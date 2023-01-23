طريقة تقديم طلب للحصول على إجازة استثنائية عبر نظام فارس

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يقدم نظام فارس العديد من الخدمات لأعضاء المنظومة التعليمية، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة.

ونقدم هنا طريقة تقديم إجازة استثنائية للمعلم أو الإداري من خلال نظام فارس كالتالي:

خطوات الحصول على إجازة استثنائية

1- الدخول للموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على “طلبات إجازة” من القائمة الرئيسة.

3- الضغط على خانة “طلب إجازة”.

4- التأكد من رصيد الإجازات عن طريق الضغط على خانة “الأرصدة”.

5- بعدها يتم القيام بتحديد نوع الإجازة واختيار “الإجازة الاستثنائية”.

6- إرفاق جميع الموافقات الخاصة بالإجازة .

7- إرسال الطلب لمراجعته بعد الموافقة على جميع الشروط.

خدمات نظام فارس للمدير

1- الطلبات:

– رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

– طلب بدل لموظف.

– إبلاغ غياب موظف.

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2- الاستعلامات:

– استعلام عن الموظفين.

– استعلام عن طلبات الموظفين.

خدمات نظام فارس للموظف

3- الطلبات:

– طلبات الإجازات.

– إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

– طلبات البدلات.

– طلب قطع إجازة.

– طلب تمديد إجازة.

– طلب تعديل مدة إجازة.

– طلب إلغاء إجازة.

– طلب تعديل بداية إجازة.

– طلب تقاعد.

4- استعلامات أخرى:

– كشف الرواتب.

– البيانات الأساسية للموظف.

– بيان السجل التاريخي للموظف.

– بيان خارج الدوام.

– بيان الانتدابات.

– الطلبات المعلقة.

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