التجارة: 5 خطوات لتحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة خطوات تحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر سواء كيان “ذات المسؤولية المحدودة – التضامن – التوصية البسيطة”.

وتشمل خطوات تحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر كالتالي:

خطوات تحول الكيان القانوني للشركة

– الدخول عبر الرابط التالي e.mc.gov.sa

– اختيار الكيان وتعبئة النموذج

– اعتماد الطلب

– سداد المقابل المالي

– إصدار السجل التجاري عن طريق e.mc.gov.sa

اقرأ أيضا:

التجارة تستدعي 9 آلاف وحدة من هذا المنتج لخطورته على الصحة العامة

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حقوق وواجبات المستهلم في التسوق الإلكتروني، وكذلك الاسترجاع والاستبدال من المتاجر الإلكترونية.

حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني:

1- تأكيد إبرام العقد وتاريخه

2- إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام

3- تاريخ تسليم المنتج ومكانه

4- خدمات ما بعد البيع وبيانات الضان (إن وجد)

أما الواجبات على المستهلك فتشمل:

1- التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب

2- معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء

3- التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق

اقرأ أيضا:

«التجارة» توضح حقوق وواجبات المستهلك في التسوق الإلكتروني