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التجارة: 5 خطوات لتحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر
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التجارة: 5 خطوات لتحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر

التجارة: 5 خطوات لتحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر

التجارة: 5 خطوات لتحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر
١٢:٢٧:١٨ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة خطوات تحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر سواء كيان “ذات المسؤولية المحدودة – التضامن – التوصية البسيطة”.

وتشمل خطوات تحول الكيان القانوني للشركة إلى كيان آخر كالتالي:

خطوات تحول الكيان القانوني للشركة

– الدخول عبر الرابط التالي e.mc.gov.sa

– اختيار الكيان وتعبئة النموذج

– اعتماد الطلب

– سداد المقابل المالي

– إصدار السجل التجاري عن طريق e.mc.gov.sa

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وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حقوق وواجبات المستهلم في التسوق الإلكتروني، وكذلك الاسترجاع والاستبدال من المتاجر الإلكترونية.

حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني:

1- تأكيد إبرام العقد وتاريخه

2- إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام

3- تاريخ تسليم المنتج ومكانه

4- خدمات ما بعد البيع وبيانات الضان (إن وجد)

أما الواجبات على المستهلك فتشمل:

1- التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب

2- معرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء

3- التأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق

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