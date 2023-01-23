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وجه أوروبا القبيح.. هولندي يمزق المصحف الشريف بعد واقعة السويد
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وجه أوروبا القبيح.. هولندي يمزق المصحف الشريف بعد واقعة السويد

وجه أوروبا القبيح.. هولندي يمزق المصحف الشريف بعد واقعة السويد

وجه أوروبا القبيح.. هولندي يمزق المصحف الشريف بعد واقعة السويد
١٢:١٥:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

للمرة الثانية خلال أيام، تكشف أوروبا عن وجهها القبيح، وكذب ادعاءات احترام الآخر، حين قام هولندي متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي، بحماية الشرطة الهولندية.

يقف عليها بقدميه

ويعد إدوين واجنسفيلد، زعيم جماعة متطرفة تدعى بيجيدا، وهي مناهضة للإسلام في هولندا، ومقرها مدينة دين هاج.

وأظهر فيديو بثته وكالات أنباء، وانتشر بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، واجنسفيلد يقوم يتمزيق نسخة من المصحف الشريف، ويقف عليها بقدميه ساخرا، وسط حماية رجال الشرطة، وتواجد عدد من المصورين.

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امتداد لواقعة السويد

وسمحت السلطات في السويد، يوم السبت الماضي، لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي، اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

صحفي سويدي متطرف يدعم 

وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم، فيما قال التليفزيون السويدي الحكومي أن الصحفي السويدي تشانج فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وضمن له تغطية جميع النفقات.

وقال فريك أنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي تم الحصول عليه من الشرطة وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفيا، حسب “الجزيرة”.

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