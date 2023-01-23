تسريبات تكشف مواصفات هاتف Xiaomi 13 Ultra

تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق أحدث إصداراتها في مجال الهواتف الذكية، سلسلة Xiaomi 13 Ultra، فيما كشفت تسريبات أبرز مواصفات الجهاز الجديد.

مواصفات هاتف Xiaomi 13 Ultra

وحسب التسريبات، يأتي الهاتف بواجهة MIUI 14، ونظام تشغيل Android 13، أيضاً يظهر الهاتف برقاقة بنموذج رقم Qualcomm SM8550 وهي رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

كما يشمل مستشعر Sony IMX989 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1 إنش، كما تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope محسنة، حسب “sawtbeirut”.

ومن المقرر أن يضم الهاتف شاشة E6 Super AMOLED من سامسونج، والتي تتميز بحواف منحنية، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

اقرأ أيضا:

شاومي تكشف عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Redmi Note 12

موعد إطلاق Xiaomi 13 Ultra

وكانت الشركة الصينية العملاقة أعلنت عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 خلال شهر ديسمبر من العام الماضي في السوق الصيني، فيما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 13 Ultra ينطلق بشكل رسمي في شهر أبريل المقبل.

ولم تذكر التسريبات الأسعار المتوقعة لهاتف شاومي الجديد، في الصين أو أوروبا أو الشرق الأوسط.