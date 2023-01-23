5 توائم في ساعتين.. نجاح عملية ولادة نادرة بمدينة الملك فهد الطبية

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نجح فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في إجراء عملية قيصرية لامرأة في عقدها الثالث تحمل 5 توائم.

وأشار “التجمع”، إلى أن المرأة ولدت بنجاح في النصف الأخير من الشهر الـ 6 بعد رعاية طبية امتدت لقرابة 60 يوماً، حيث وضعت توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت لمدة ساعتين دون حدوث مضاعفات بمشاركة أطباء النساء والولادة و أطباء أطفال حديثي الولادة والتخدير.

متابعة على مدار شهرين

وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد استقبلتها في شهرها الخامس من الحمل وقررت تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة؛ حيث عمد الفريق الطبي إلى متابعة حالة الأم والأجنة بانتظام منذ أكثر من شهرين؛ وتهدئة المضاعفات لتجنب الولادة المبكرة.

الجميع بصحة جيدة

وأكد تجمع الرياض الصحي الثاني أنه في حين وصول نهاية الشهر الـ 6 قرر الفريق إجراء العملية مؤكداً أن السيدة والأطفال يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد مضاعفات أثناء وبعد الولادة، كما أن أوزان الأطفال تتراوح من 1000 جرام إلى 1300 جرام.

ولفت إلى أن الأطفال متواجدين في قسم العناية المركزة حديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس، حيث كانوا بعد الولادة يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن وجاري متابعهم من قبل الفريق الطبي.

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