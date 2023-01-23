مات قبل يومين من نيل الدكتوراة.. جامعة الأمير سطام تكرم المبتعث الراحل تركي بن مسفر

تواصل- فريق التحرير:

كرّمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور تركي بن مسفر القحطاني- رحمه الله- خلال حفلها السنوي، بتسليم جائزته إلى نجله مسفر بن تركي.

وفي فيديو نشره الحساب الرسمي للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحدث عبدالله بن مسفر القحطاني، شقيق الدكتور الراحل، موجهًا الشكر للجامعة على هذه اللافتة الإنسانية.

مجتهد في الوصول إلى أعلى الدرجات

كما تحدث “عبدالله بن مسفر” عن شقيقه الراحل تركي بن مسفر، مشيرًا إلى أنه انتقل إلى جامعة الأمير سطام 1433هـ، مشيرًا إلى أن شقيقه كان يتصف بأنه دائم البحث عن التطوير وكان مجتهد في الوصول إلى أعلى الدرجات.

وأضاف :” أُتيحت له الفرصة للدراسة خارج المملكة.. أكمل دراسته وأكمل رسالته من داخل المستشفى وتم إرسال رسالة الدكتوراة إلى الجامعة قبل وفاته بيومين بمساعدة زوجته”.

وأكد أن جامعة برمنجهام قامت مشكورة بتكريم شقيقه ومنحه شهادة الدكتوراة بعد وفاته- رحمه الله-.

المحلق الثقافي للمملكة في بريطانيا

وكان الملحق الثقافي للمملكة في بريطانيا، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، وجهت بحضور حفل تخرج طالب الدكتوراه تركي بن مسفر مدرهم الخنفري القحطاني، من قسم الإدارة في جامعة برمنجهام.

وحضر حفل التخرج المستشار في الملحقية الثقافية في لندن الدكتور عبد العزيز الردادي، والدكتور أحمد الصعب، زميل الراحل القحطاني في مرحلة الدكتوراه، والمحامي زيد الفراج.

صديق الفقيد

وقال المحامي زيد الفراج صديق الفقيد: “تشرفت باستلام شهادة صديق الطفولة الذي رحل بعد أن سلم الرسالة يرحمه الله قبل وفاته بيومين، وعرِضت على لجنة المناقشة واجتازت الرسالة المتطلبات الأكاديمية، وبسبب وفاته تم إعفاء الرسالة من المناقشة وبحكم جودة الرسالة، قررت الجامعة أن الرسالة تستحق أن يمنح على أساسها درجة الدكتوراه، وأعفيت الرسالة من المناقشة لتعذر ذلك”.

مؤهلات تركي بن مسفر

وكان القحطاني قد حصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 2003 تخصص العلوم السياسية، ودرجة الماجستير عام 2011 في تخصص موارد بشرية من جامعة إستيرلنج ببريطانيا، فيما حصل على الدكتوراه في الفترة 2015-2022 في تخصص الإدارة من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة برمنجهام البريطانية.

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