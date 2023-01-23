مواد غذائية تتحول إلى سموم بعد التجميد.. تعرف عليها

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يحذر خبراء الصحة، من خطورة تجميد بعض الأطعمة بسبب إمكانية احتوائها على سموم بسبب عملية التبريد داخل الثلاجة أو المبرد الخاص بالأطعمة.

ووفقا للخبراء، فإن المنتجات الغذائية التي لا ينصح بتجميدها، لأنها تفقد صلاحيتها ويتغر مظهرها ومذاقها، مع أنها لا تفقد فوائدها، تشمل الخيار، الملفوف، الكوسا، البطاطا، الخضروات الورقية، الخس، الحليب والزبادي. لأن هذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الماء، ذلك بعد عند تذويبها تتحول إلى عصيدة، ويتغير طعمها.

أطعمة تتحول إلى سموم بعد التجميد

والأطعمة والمواد الغذائية التي تتحول إلى سموم بعد التجميد تشمل التالي:

1 – البيض: يشير الخبير سيرغي لاباتين، إلى أن بياض البيض يتمدد عند انجماده ويسبب تشققات في القشرة، التي يمكن أن تدخل منها الميكروبات والبكتيريا. لذلك إذا كان لا بد من تجميد البيض فيجب خلط الصفار والبياض وضعه في علبة خاصة مغلقة تماما. كما يمكن تجميدهما منفصلين.

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2 – الجبن الطري (الجبن غير الصلب)، عند تجميد هذا النوع من الأجبان تتغير خصائصه ومذاقه وجودته وتحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة يتشقق ويصبح مرتعا لتكاثر البكتيريا.

3 – لا ينصح ابدا بإعادة تجميد المواد مرة ثانية: اللحوم بأنواعها، الأسماك بأنواعها لأنه في هذه الحالة تتكاثر فيها البكتيريا المرضية، كما ان البروتين الموجود في اللحوم يفقد فائدته في حال إعادة التجميد.

الفترة المثلى لتجميد بعض المنتجات

وينصح خبراء الصحة، بالحفاظ على المنتجات المجمدة فترات مختلفة: الفواكه – 9-12 شهرا؛ أطباق مطبوخة-1-3 أشهر؛ الخضروات- 3-12 شهرا؛ المعجنات-1-3 أشهر.

ويؤكد الخبراء، أيضا أهمية غسل وتجفيف المنتجات قبل التجميد، ووضعها في أكياس وحاويات؛ ويجب أن تكون ناضجة، ووضع ذات الرائحة النفاذة في كيسين أو حاويات خاصة.

في سياق متصل، لا يزال الجدال مستمرا بشأن تجميد الفواكه والثمار والخضروات، حيث تحتفظ هذه المنتجات بـ الفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية الأساسية، ولكن بنسب منخفضة؛. لذلك لكي تحتفظ بأعلى نسبة ممكنة من الفيتامينات مثلا يجب أن تتعرض لتجميد مفاجئ (تجميد بالصدمة) في معدات خاصة، للحفاظ على فائدتها، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

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