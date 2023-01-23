الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
١١:٠٧:٤٣ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي علاقات عامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة ولحملة الماجستير (لا يُشترط خبرة).

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2- أخصائي أول العلاقات العامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس ولحملة الماجستير خبرة سنتين في العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة.

3- مدير شؤون الموظفين:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس و 6 سنوات لحملة الماجستير في سياسات وإجراءات الموارد البشرية ولوائحها ونظام العمل السعودي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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