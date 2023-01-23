أهم 10.. توجيهات سامية لكل وزير وكاميرا المراقبة تضبط ممارسة صحية بفعل مشين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. الكاميرات فضحتها.. سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة.. المزيد هنا

وزير السياحة: توجيهات من المقام الكريم لكل وزير بالاستماع إلى 200 مواطن شهريا (فيديو)

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن هناك توجيهات من المقام الكريم بأن يستمع الوزراء للمواطنين شهرياً ويتعاملون مع ملاحظاتهم أولا بأول.. المزيد هنا

وزير الإسكان: أسعار العقارات “مبالغ فيها” والسوق يحتاج إلى “العرض أكثر” (فيديو)

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن السوق السعودي يحتاج إلى “العرض أكثر” بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي، مؤكدا أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.. المزيد هنا

في مشهد إنساني مؤثر.. طلاب مدرسة بالرياض يودعون معلمهم بالدموع (فيديو)

في مشهد إنساني مؤثر، ودع طلاب إحدى المدارس، معلمهم بالدموع، في اليوم الأخير من عمله بالمدرسة.. المزيد هنا

عائلة “النفيعي” يضربون المثل في التسامح.. العفو عن داهس “المعلمة خضراء” لوجه الله

ضربت عائلة “النفيعي” في الطائف المثل في العفو التسامح، فبعد عفو المواطن خالد بن مسعد النفيعي.. المزيد هنا

يمنح حلولا مستدامة.. نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر.. المزيد هنا

المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار.. المزيد هنا

قرار مفاجئ باستئناف تحقيقات مرفأ بيروت واتهام قياديين كبيرين

اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.. المزيد هنا

صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم الإثنين، البدء بصرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز(الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.. المزيد هنا

أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد

أدانت الحكومة الألمانية حرق القرآن الكريم خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ووصفته بأنه غير محترم وغير ملائم للغاية.. المزيد هنا