الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية
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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية
٠٩:٤٤:٣٤ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين لدخول الاختبار التحريري على عدد من الوظائف.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف تم الإعلان عنها بعمادة شؤون الطلاب لعام 1444هـ وذلك يوم السبت 6/7/1444هـ الموافق 28/1/2023م الساعة 10:00 صباحا بمبنى رقم (29).

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وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه يجب إحضار أصل الهوية الوطنية والحضور قبل موعد بساعة على الأقل، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

– أو من خلال موقع الجامعة على الروابط التالية:
1- اضغط هنا 

2- اضغط هنا 

وتابعت جامعة الملك عبدالعزيز أنه يمكن متابعة بقية نتائج وظائف جامعة الملك عبدالعزيز عند نزولها، من خلال الصفحة الرسمية للجامعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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