20 ألف ريال قيمة استقدام العمالة الإندونيسية (تفاصيل)

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أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا “محددة”، وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية بقيمة (19,987) ريالا شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة للقيمة المضافة.

وحسب صحيفة الاقتصادية، فإن المبلغ يتم تقسيطه شهريًا بمبلغ 1750 ريالا غير شامل القيمة المضافة، وبعقد لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

أول دفعة تصل قريبًا

على الرغم من إعلان توقيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محرم الماضي، اتفاقية إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وأن الاستقدام سيكون متاحاً من خلال شركات الاستقدام، إلا أن أول دفعة لم تصل حتى الآن.

ونقلت- عكاظ- عن مصادر، أنه يتوقع أن تصل أول دفعة قريباً، وسيتم إعلان باقات تسهّل عملية الاستقدام عبر القناة الواحدة، واستفادة المواطنين منها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت توقيع إعادة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا قبل 5 أشهر، واستبشر الكثيرون بذلك.

وما زالت أسعار التكاليف لم تعرف بعد، مما جعل البعض يعلن عن تخوفهم من رفع الشركات للتكاليف، وطالبوا الوزارة تحديد التكاليف، وألا يسمح للشركات بفرض التكاليف التي ترغبها.

4 آلاف ريال شهريًا

كانت مصادر، كشفت أن استقدام العمالة الإندونيسية سيقتصر على الشركات، وأن شركات الفئة “أ” التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال والفئة “ب” التي يبلغ رأس مالها 50 مليون ريال هي المخولة باستقدام العمالة المنزلية.

وتوقعت المصادر أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ما بين 15 – 18 ألف ريال، بينما ستتراوح الأجور ما بين 3 – 4 آلاف ريال شهريًا، وفق صحيفة “اليوم”.

وأوضحت أن شركات الفئة “ج” البالغ رأس مالها 1.5 مليون ريال لا يعرف مصيرها حتى الآن، إذ أن آلية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ستختلف عن الطريقة السابقة، لتتولى الشركات استقدام العمالة المنزلية، وبعدها يتم تأجيرها على العملاء، سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

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