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الحوثي ينهب أراضي المدنيين غربي اليمن وخلافات قبلية تشتعل
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الحوثي ينهب أراضي المدنيين غربي اليمن وخلافات قبلية تشتعل

الحوثي ينهب أراضي المدنيين غربي اليمن وخلافات قبلية تشتعل

الحوثي ينهب أراضي المدنيين غربي اليمن وخلافات قبلية تشتعل
١١:١٩:٥٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مصادر في قبيلة الزرانيق اليمنية، أن عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية نهبوا أراضي المدنيين في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة غرب اليمن.

تجريف أراض وتدخل من القبائل

وكشفت المصادر أن المليشيا جرفت أجزاء واسعة في المديرية في إطار حملة عسكرية تشنها لنهب الأراضي وتأميمها لصالح قياداتها، موضحة أن القبائل أعلنت النفير وتصدت لعصابات الحوثي خصوصاً في قرى المحابب والقعابل والغوانم، حسب “عكاظ”.

وأشارت إلى أن المليشيا جرفت نحو 2 كم2 من الأرضي الزراعية قبل أن تتدخل القبائل لطردهم، مبينة أن المليشيا اختطفت عددا من أبناء تلك القرى عقب فشل حملتها لنهب الأراضي تحت مبررات ملفقة وكاذبة.

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التصدي لحملة عسكرية حوثية

وذكر شهود عيان أن قبائل بني نوف في مديرية المصلوب تصدت لحملة عسكرية عقب اختطاف القبائل القيادي الحوثي شاجع علي رسام ومرافقيه والمطالبة بالمبادلة بأحد أبناء القبيلة الذي تختطفه المليشيا منذ أشهر.

وأفادت المصادر بأن الوضع متوتر بين قبائل بني نوف والمليشيا الحوثية التي تعود إلى رفض القبائل لحملات النهب والسطو المسلح على الأراضي والمحلات التجارية وجرائم وسرقات المليشيا سيارات تجار من أبناء القبيلة بما تحمله من مواد غذائية واستهلاكية.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن قبائل اليمن تتصدى مليشيا الحوثي نهب أراضي اليمنين

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