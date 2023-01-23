الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
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هل يُخص شهر رجب بأعمال صالحة؟ الشيخ الفوزان يجيب

هل يُخص شهر رجب بأعمال صالحة؟ الشيخ الفوزان يجيب

هل يُخص شهر رجب بأعمال صالحة؟ الشيخ الفوزان يجيب
٠٩:٥٠:١٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

 قال الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن شهر رجب كغيره من الشهور لا يُحدث فيه شيء خاص.

وأضاف الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر “تويتر”، إن كل ما يُعمل في رجب خاصة فإنه من البدع، وإنما هو شهر كسائر الشهور.

الأعمال الصالحة في رجب

وتابع الشيخ صالح الفوزان “من كان له صيام مستمر فإنه يستمر عليه في رجب تابعًا لما قبله أو ما بعده، أو من كان له تلاوة للقرآن أو له عمرة أو له أعمال صالحة ليست مخصصة لرجب، وإنما أتى عليه شهر رجب فإنه يستمر في عمله وليس هذا بمحظور”.

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وختم الشيخ صالح الفوزان بقوله “ولكن أن يبتدئ المرء عملاً، في شهر رجب خاصة فهذا بدعة ولا دليل عليه، وإنما شهر رجب شهر مُحرم، من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال”.

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