هل عدم تجديد صلاحية الهوية الوطنية قبل الانتهاء يستوجب الغرامة؟ أبشر يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

صلاحية الهوية الوطنية

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

وفي وقت سابق، حذر خبيران قانونيان من أن إصدار الأبناء تصاريح سفر دون علم الوالدين عبر الدخول إلى تطبيق “أبشر” والقيام بالخطوات اللازمة دون علمهما بعد “انتحالاً للشخصية”، وجريمة “تزوير”.

يأتي ذلك بعد أن اشترط تطبيق “أبشر” على الوالدين أخذ موافقتهما، على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عامًا.

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شروط إصدار وتجديد جواز السفر

وتشترط إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من خدمة “أبشر” لمن هم دون 18 عامًا، تشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أنه:

– يشترط الآخر موافقته.

– أو بتفويض أحدهما للآخر.

وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام.

كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عاماً موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.

وتتضمن خريطة التطبيق للدخول للخدمة:

1 – اختيار “خدماتي”.

2 – ثم “خدمات”.

3 – ثم الجوازات”.

4 – ثم اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما.

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