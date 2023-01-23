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حاول مداعبة صغير القرش.. النهاية مؤلمة (فيديو)

حاول مداعبة صغير القرش.. النهاية مؤلمة (فيديو)

حاول مداعبة صغير القرش.. النهاية مؤلمة (فيديو)
١٠:٢٠:٤٣ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة لمحاولة رجل مداعبة صغير القرش في البحر، لكن كانت النهاية مؤلمة.

وأظهر الفيديو رجل يقف على مركب صغير رفقة أسرته على ما يبدو وبينما ظهر سمكة قرش صغيرة أعلى المياه بجوار المركب حاول مداعبتها واللهو معها.

وأثناء اللهو مع صغير القرش حاول الرجل رفعها من الماء ما دفعها إلى قضم إصبعه بشكل مؤلم، حيث ظهرت الدماء تسيل من يده بعد أن تركت السمكة إصبعه في مشهد مؤلم.

كان مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار، وثق حظة افتراس الحيتان العملاقة من فصيلة الأوركا، لأسماك القرش البيضاء، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وخلال الفيديو، تظهر الحيتان القاتلة وهي تصطاد وتأكل أسماك القرش البيضاء وظلت تلتهم لحمها لمدة ساعة تقريبا.

الحيتان القاتلة تحاصر أسماك القرش وتلتهمها

كما شوهدت الحيتان القاتلة وهي تهاجم ما لا يقل عن 4 أسماك قرش بيضاء في مشهد لا يتكرر كثيرا ويعتقد أنه الأول من نوعه والذي يتم تصويره بهذا الشكل وتلك الدقة العالية.

وبسبب قبضتها القوية وحجمها الضخم، حاولت أسماك القرش البيضاء الهروب من الحيتان العملاقة، ولكن تمت محاصرتها وافتراسها ، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعد حيتان الأوركا من أضخم الحيتان على وجه الأرض كما تمتلك القدرة على الفتك بالكثير من الفرائس نظرا لقوتها وضخامة حجمها

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الكلمات الدلالية:
البحار سمكة قرش صغير القرش منوعات

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