مختص يوضح خطورة تقييمات “جوجل” على المشاريع

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أجاب متخصص في الأمن السيبراني عن سؤال حول إمكانية التلاعب في تقييم المطاعم والمقاهي، موضحا أن هذا يحدث بالفعل، وهناك شركات متخصصة تقوم به.

طرق تحايل متعددة

وقال فهد الدريبي، المختص في الأمن السيبراني، إن هناك طريقة معتادة وهي أن يقوم صاحب المطعم نفسه بالتقييم من خلال حسابات متعددة، أو بتوصية أصدقاءه وأقرباءه وغيرهم.

وأوضح الدريبي، عبر لقاء في برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” أن هناك شركات متخصصة في تغيير التقييمات الالكترونية للمطاعم والمقاهي، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعرض خدماتها بمقابل مادي، وتقدم التقييم سلبيا أو إيجابيا، حسب رغبة الطالب.

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حيل أخرى لبعض أصحاب المطاعم

ولفت الدريبي إلى أن هناك مجموعات تنتشر عبر المواقع، وتعرض آلاف التقييمات للبيع، كما تحدد نوع الرسائل والخدمات وتتيح أيضا اختيار اللغة.

وروى المختص في الأمن السيبراني، موقفا حدث معه شخصيا، بأنه دخل أحد المطاعم بناء على التقييمات الالكترونية واكتشفت خطتهم للحصول على التقييم العالي من العملاء، وهي الخصم مقابل التقييم الجيد.