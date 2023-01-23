الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد إقرار نظام الشركات الجديد.. 4 خطوات لتحويل مؤسسة إلى شركة
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بعد إقرار نظام الشركات الجديد.. 4 خطوات لتحويل مؤسسة إلى شركة

بعد إقرار نظام الشركات الجديد.. 4 خطوات لتحويل مؤسسة إلى شركة

بعد إقرار نظام الشركات الجديد.. 4 خطوات لتحويل مؤسسة إلى شركة
٠٩:٤٦:٤٣ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، خطوات تحوّل المؤسسة إلى شركة، مبينة أنواع الشركات التي تشتمل: ذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة.

وأفادت “التجارة” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن هناك:

4 خطوات لتحويل المؤسسة إلى شركة

1- الدخول إلى الخدمة ( هنا )

2- اختيار خدمة تحول من مؤسسة إلى شركة وتعبئة البيانات

3- موافقة الأطراف

4- النشر وإصدار عقد الشركة والسجل التجاري إلكترونيا

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آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

أوضحت وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.
وذكرت الوزارة والهيئة أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: “على الشركات القائمة عند نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.

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