الفوزان يوصى طلاب العلم بالبعد عن الغش (فيديو)

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نصح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طلاب العلم، بالبعد عن الغش في الامتحانات.

أداء الامتحانات بالأمانة

وقال الفوزان إن طالب العلم يعد قدوة، لذا يحب عليه أن يرفض الغش، مصداقا لقول النبي ﷺ: “من غشنا فليس منا”.

وفي الوقت نفسه دعا الفوزان المدرسين والمشرفين على الامتحانات بالحزم وعدم التساهل مع الطلاب لأنه من صالح الطلاب أنفسهم.

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علاج الأرق وقلة النوم

وفي مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف سماحة الشيخ أن السنة المطهرة وضعت العلاج الناجع للأرق وقلة النوم.

وذلك فيما رواه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: اشتكى خالد، فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق؛ فقال صلى الله عليه وسلم؛ إذا أويت إلى فراشك فقل؛ اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارًا من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط علي أحد منهم، أو أن يبغي عليّ، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك”.