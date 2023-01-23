المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار.

وأضافت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإغلاق بسبب استكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع.

وأوضحت “المرور” أن الإغلاق سيكون ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 23 يناير، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار،وذلك لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 23 يناير، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/dM1jqaephp — المرور السعودي (@eMoroor) January 23, 2023

كانت الإدارة العامة للمرور في المملكة، حذرت من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

مراعاة حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

3 سلوكيات خاطئة

وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشاهدة حادث على الطريق

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خطوات إصدار تفويض المركبات

وفي قت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المقيمين والمواطنين .