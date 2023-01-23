الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب
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المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب

المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب

المرور: إغلاق طُرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والمطار لهذا السبب
٠٧:٥٤:٠٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار.

وأضافت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإغلاق بسبب استكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع.

وأوضحت “المرور” أن الإغلاق سيكون ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 23 يناير، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

كانت الإدارة العامة للمرور في المملكة، حذرت من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

مراعاة حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

3 سلوكيات خاطئة

وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشاهدة حادث على الطريق

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 خطوات إصدار تفويض المركبات

وفي قت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المقيمين والمواطنين .

وتضمنت الشروط الآتي:

1- يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعًا خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور .

2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مومن عليها .

3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية .

4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول .

5- لا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر .

6 – إصدار التفويض مجاني بدون رسوم .

7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية .

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