شاهد.. طريقة تهدئة الحالة النفسية والمزاجية بالماء البارد

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نشر د. منصور العسيري استشاري علم النفس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح طريقة استخدام الماء البارد في تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وقال العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هل تعلم أن أسرع طريقة يمكنك استخدمها لتهدئة نفسك هي باستخدام الماء البارد”.

تهدئة الحالة النفسية والمزاجية

وأضاف “الطريقة سهلة جداً، ويمكنك تنفيذها من خلال إحضار زبدية مليئة بالماء والثلج ووضع وجهك داخلها لمدة ١٠-٣٠ ثانية”.

وتابع د. منصور العسيري أنه “غالبًا، بعد تنفيذ التمرين سوف تشعر بارتياح بسبب انخفاض ضربات قلبك”.

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مركز تعزيز الصحة النفسية: أعراض الاكتئاب أعلى بين غير المتزوجين

مؤشر الصحة النفسية في المملكة

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن نتائج مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022م والذي يظهر انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب والتي بلغت النسبة فيها (12.7%) مقارنة بعام 2020 والتي بلغت النسبة فيها (13.8%).

وأوضح المركز، أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال.

كما أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا، ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.

ارتفاع طفيف في مؤشر القلق العام

وأشار المركز إلى أن مؤشر القلق العام ارتفع بشكل طفيف بالمقارنة مع 2020م، وأظهر المؤشر أعراضًا أشد لدى الفئة العمرية الأقل من 20 سنة والأكثر من 60 سنة.

ويشير المؤشر لاحتمالية أعلى لدى الإناث للإصابة بأعراض القلق العام مع وجود ارتباط لارتفاع أعراض القلق في حال عدم وجود دخل ثابت أو الدخل الأقل من 5 آلاف مع وجود ارتفاع طفيف لدى المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين بالإصابة بأعراض القلق وارتبط ممارسة النشاط البدني باحتمالية أقل للإصابة بأعراض القلق، كما يعاني أصحاب الوزن الأقل من المثالي أو المصابين بالسمنة من أعراض القلق أكثر من غيرهم.

أعراض القلق بين ممارسي الأعمال التطوعية

وأفاد المركز بأن المؤشر يظهر انخفاضًا ملحوظًا في أعراض القلق لدى من يمارسون أعمالًا تطوعية أو هوايات يومية، وارتبط التدخين بمعدلات قلق أعلى من غير المدخنين، مبينًا أن المؤشر ومن خلال المقارنة بدول العالم أن المملكة العربية السعودية -بحمد الله- تحقق مستويات أقل في معدلات انتشار أعراض الاكتئاب والقلق العام.

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