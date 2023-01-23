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إلزام ملاك بإزالة مخلفات البناء وتطبيق غرامات في مكة المكرمة

إلزام ملاك بإزالة مخلفات البناء وتطبيق غرامات في مكة المكرمة

إلزام ملاك بإزالة مخلفات البناء وتطبيق غرامات في مكة المكرمة
٠٨:٤٨:٥٦ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألزمت بلدية جنوب مكة الفرعية، الملاك، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء بالأحياء والمخططات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.

وتعمل أمانة مكة المكرمة وأحياءها على لتحسين المشهد البصري ومعالجة التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة.

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توثق إزالة المخالفات

ونشر الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة توثق حالة ما قبل إزالة المخلفات، وما بعدها، حيث أزيلت الأخشاب وبقايا مواد البناء، وجرى تمهيد الطريق.

حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا

وفي سياق مواز، تزايدت حركة بيع هدايا المعتمرين بمكة المكرمة، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من خارج المملكة.

وتوقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة والزيارة هاني العميري، انتعاش محلات بيع هدايا المعتمرين في مكة المكرمة بنحو 85 في المائة.

وأوضح أن “المحلات التجارية في المنطقة المركزية والقريبة من الحرم المكي الشريف والعزيزية، شهدت انتعاشصا كبيرًا خاصة بعد فترة شبه ركود خلال العامين الماضيين”.

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