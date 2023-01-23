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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تخصصا في سرقة المركبات وتفكيكها وبيع أجزائها
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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تخصصا في سرقة المركبات وتفكيكها وبيع أجزائها

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تخصصا في سرقة المركبات وتفكيكها وبيع أجزائها

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تخصصا في سرقة المركبات وتفكيكها وبيع أجزائها
٠٨:٠٩:١٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وقوفها وتفكيكها والمتاجرة بأجزائها.

وحسب بيان نشره “الأمن العام”، فقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

كانت شرطة منطقة الرياض، أعلنت القبض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

وكانت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 حتى 18 / 6 / 1444هـ الموافق من 5 حتى 11 / 1 / 2023م، أسفرت عن النتائج التالية:-

إجمالي المخالفين

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، (15734) مخالفاً، منهم (8732) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4180) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2822) مخالفاً لنظام العمل.

عبور الحدود

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (620) شخصاً، (65%) منهم يمنيو الجنسية، و(30%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

نقل وإيواء مخالفين

ثالثاً: تم ضبط (16) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

إجراءات تنفيذ الأنظمة

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31892) وافداً مخالفاً، منهم (29890) رجلاً، و(2002) امرأتين.

مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية

خامساً: تم إحالة (22445) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1816) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11840) مخالفاً.

تحذير الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

كما تتضمن من يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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