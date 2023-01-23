الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة
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صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة

صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة

صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينة
٠٨:٠٦:٠٥ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم الإثنين، البدء بصرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز(الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.

ودعت الهيئة الملاك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة إدارة الممتلكات لإنهاء الإجراءات.

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صرف تعويضات سابقة

وفي الرابع من يناير الجاري، أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضـة لمسارات عدد من الطرق في المدينة المنورة‬، وهي:

1- طريق قباء وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز

2- طريق المطار وطريق طلحة بن يحي

3- طريق مضاء الهمداني

4- طريق نوفل بن عبدالله

5- طريق عائشة بنت قدامة

6- طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

الدعوة لإخلاء العقارات

ودعت الأمانة الملاك إلى إخـلاء العقارات ومراجعة الأمانة بنسخة محدثة من صك الملكية ومخالصة نهائية لخدمات الماء والكهرباء لتسليـم عقارتـهم وإنهـاء الإجـراءات.

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