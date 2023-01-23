قرار مفاجئ باستئناف تحقيقات مرفأ بيروت واتهام قياديين كبيرين

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اتخذ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وقرر القاضي إطلاق سراح 5 موقوفين، بينما ادعى على 8 شخصيات جديدة بينهم قياديان أمنيان كبيران.

المخلي سبيلهم

وقرر القاضي “البيطار” إخلاء سبيلهم هم السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين.

وتقرّر تخلية الأخيرين مرعي والحسين كونهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.

مسؤولان كبيران

وحسب صحيفة النهار اللبنانة، فإنه تقرّر دعوة اللواءين وهما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا. ومن دون الحاجة إلى طلب إذن كون النائب العام التمييزي، يمكن الادعاء على مسؤول أمني، والأمر نفسه بالنسبة إلى المحقق العدلي الذي خوّله القانون استجواب مسؤولين أمنيين بصفة مدعى عليهم.

توقف التحقيق لمدة 13 شهرًا

فيما مصدر قضائي إن القاضي اللبناني الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 استأنف عمله بعد توقف دام 13 شهرًا بسبب ضغوط سياسية.

وأضاف المصدر لـ”فرانس 24″، أن القاضي طارق بيطار قرر استئناف تحقيقه، مضيفًا أنه أمر بالإفراج عن خمسة مشتبه بهم محتجزين.

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