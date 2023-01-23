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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
٠٧:٤٤:٢٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري ثالث.(ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

المؤهلات والخبرة:

  •  درجة الدبلوم في تخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة) أو أي تخصص إداري ذي صلة.
  •  تدريب ما بعد التخرج أو خبرة سابقة 1 سنة.
  •  مهارات اللغة الإنجليزية.
  •  مهارات الحاسب الآلي.

رابط وطريقة التقديم:

للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف:اضغط هـنـا)

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وظائف في 5 مدن

وفي وقت سابق، أعلنت “الشؤون الصحية” توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).

تفاصيل الوظائف:

1- مراقب سلامة (شهادة الثانوية).
2- كاتب.
3- وظائف صحية.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.

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