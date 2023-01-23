الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



– مساعد إداري ثالث.(ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

المؤهلات والخبرة:

درجة الدبلوم في تخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة) أو أي تخصص إداري ذي صلة.

تدريب ما بعد التخرج أو خبرة سابقة 1 سنة.

مهارات اللغة الإنجليزية.

مهارات الحاسب الآلي.

رابط وطريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي: ( اضغط هـنـا) بوابة التوظيف:

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وظائف في 5 مدن

وفي وقت سابق، أعلنت “الشؤون الصحية” توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).

تفاصيل الوظائف:

1- مراقب سلامة (شهادة الثانوية).

2- كاتب.

3- وظائف صحية.

4- وظائف تمريض.

5- وظائف طبية (مُتعددة).

.. وغيرها من الوظائف.