الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مساعد إداري ثالث.(ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)
المؤهلات والخبرة:
- درجة الدبلوم في تخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة) أو أي تخصص إداري ذي صلة.
- تدريب ما بعد التخرج أو خبرة سابقة 1 سنة.
- مهارات اللغة الإنجليزية.
- مهارات الحاسب الآلي.
رابط وطريقة التقديم:
– للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هـنـا)
اقرأ أيضا:
“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
وظائف في 5 مدن
وفي وقت سابق، أعلنت “الشؤون الصحية” توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).
تفاصيل الوظائف:
1- مراقب سلامة (شهادة الثانوية).
2- كاتب.
3- وظائف صحية.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.