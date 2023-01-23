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مملوكة لصندوق الاستثمارات.. وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية

مملوكة لصندوق الاستثمارات.. وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية

مملوكة لصندوق الاستثمارات.. وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية
٠٧:٤٣:٤٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS) – (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– فني مختبر Laboratory Technician

المؤهلات و الخبرات:

  • شهادة جامعية في الكيمياء أو مجال ذي صلة.
  • خبرة من سنة إلى سنتين في مجال ذي صلة.
  • على الخبرة العملية في الكيمياء الرطبة مثل PH ، TDS ، TSS ، الموصلية ، DO ، BOD ، COD إلخ.

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المهام الوظيفية:

  • التدبير المنزلي في المختبر.
  • استلام العينة وتسجيلها.
  • إجراء تحليل العينة.
  • إعداد التقرير.
  • معايرة المعدات.
  • تحضير الكاشف.
  • إعداد البيانات على إكسيل.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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