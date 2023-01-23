مملوكة لصندوق الاستثمارات.. وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS) – (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– فني مختبر Laboratory Technician

المؤهلات و الخبرات:

شهادة جامعية في الكيمياء أو مجال ذي صلة.

خبرة من سنة إلى سنتين في مجال ذي صلة.

على الخبرة العملية في الكيمياء الرطبة مثل PH ، TDS ، TSS ، الموصلية ، DO ، BOD ، COD إلخ.

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المهام الوظيفية:

التدبير المنزلي في المختبر.

استلام العينة وتسجيلها.

إجراء تحليل العينة.

إعداد التقرير.

معايرة المعدات.

تحضير الكاشف.

إعداد البيانات على إكسيل.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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