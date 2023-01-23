مملوكة لصندوق الاستثمارات.. وظائف لدى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية
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أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS) – (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– فني مختبر Laboratory Technician
المؤهلات و الخبرات:
- شهادة جامعية في الكيمياء أو مجال ذي صلة.
- خبرة من سنة إلى سنتين في مجال ذي صلة.
- على الخبرة العملية في الكيمياء الرطبة مثل PH ، TDS ، TSS ، الموصلية ، DO ، BOD ، COD إلخ.
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المهام الوظيفية:
- التدبير المنزلي في المختبر.
- استلام العينة وتسجيلها.
- إجراء تحليل العينة.
- إعداد التقرير.
- معايرة المعدات.
- تحضير الكاشف.
- إعداد البيانات على إكسيل.
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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