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نادرة الحدوث.. إزالة زائدتين لمريض من مكان واحد بمستشفى عيون الجواء العام
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نادرة الحدوث.. إزالة زائدتين لمريض من مكان واحد بمستشفى عيون الجواء العام

نادرة الحدوث.. إزالة زائدتين لمريض من مكان واحد بمستشفى عيون الجواء العام

نادرة الحدوث.. إزالة زائدتين لمريض من مكان واحد بمستشفى عيون الجواء العام
٠٧:٤٣:٠٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

في حالة نادرة، نجح فريق طبي بمستشفى عيون الجواء العام، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني، كان يشكو آلامًا شديدة تراوده بين الحين والآخر في منطقة بالبطن، بسبب التهاب الزائدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني ألمًا شديدًا في الجهة اليمنى للبطن، وبعد إجراء التحاليل والكشف الطبي عليه ومناظرة الأشعة تبين أن معاناته ناجمة عن حالة زائدة ملتهبة.

زائدتين في مكان واحد

وقال المستشفى إن الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى قرر تنويم المريض وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، إلا أن الفريق وفي أثناء تنفيذ العملية تفاجأ بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والثانية متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث.

وأضاف الفريق الطبي أنه قد جرى استخراجهما خلال العملية الجراحية، التي استغرقت 3 ساعات بنجاح تام ودون حدوث أي مضاعفات صحية جانبية للمريض، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وبلغ مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى عيون الجواء العام خلال العام الماضي 2022م، 641 عملية متنوعة.

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إزالة زائدتين اخبار السعودية صحة وطب عملية جراحية مستشفى عيون الجواء العام

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