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الزعاق يكشف: رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة في هذه الليالي
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الزعاق يكشف: رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة في هذه الليالي

الزعاق يكشف: رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة في هذه الليالي

الزعاق يكشف: رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة في هذه الليالي
١٠:٤٨:٢٤ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بين الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الليالي المقبلة تشهد ظاهرة فلكية مستمرة ترى بالعين المجردة في سماء المملكة.

المشتري والشعرى وسهيل

وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو، أن الليالي المقبلة تشهد ظهور كوكب المشتري، وكذلك نجمي الشعرى وسهيل، في السماء بوضوح، ويكون كوكب المشتري في الجهة الغربية، أما نجم الشعري فيظهر عموديا، ونجم سهيل بالجهة الجنوبية.

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اقتران المشتري والقمر

ويقترب كوكب المشتري من القمر، حسب الزعاق، ويسمي العرب أقرب مسافة بينهما بـ”الاقتران”، ويعد كوكب المشتري أكبر من الأرض بحوالي 1200 مرة، بينما يصغر القمر كوكب الأرض بأربع مرات.

ظواهر فلكية في 2023

وشرح الزعاق، في فيديو شاركه على حسابه الشخصي عبر “تويتر”، في وقت سابق، أن هناك 4 ظواهر فلكية تحدث في 2023، نشاهد بعضها ولا نشاهد البعض الآخر، وحدد الزعاق مواعيد هذه الظواهر.

وقال الباحث الفلكي أن هذه الظواهر هي:

1- كسوف خليط للشمس ويحدث يوم السبت الموافق 20 من أبريل المقبل، ولا يشاهد في المملكة.

2- خسوف كاذب للقمر يحدث يوم الجمعة الموافق 5 من مايو، ويشاهد في المملكة.

3- كسوف حلقي للشمس يقع يوم السبت 14 من أكتوبر، ولا يشاهد.

4- خسوف جزئي، يوم السبت 28 من أكتوبر، ويشاهد في المملكة.

الكلمات الدلالية:
اقتران القمر والمشتري خالد الزعاق ظاهرة فلكية كوكب المشتري نجم الشعرى

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