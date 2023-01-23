الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد
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أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد

أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد

أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد
٠٧:٠٢:١٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدانت الحكومة الألمانية حرق القرآن الكريم خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ووصفته بأنه غير محترم وغير ملائم للغاية.

أوروبا تؤيد التعايش السلمي

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في تصريح، اليوم الإثنين، إن أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، حسب “واس”.

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حرية تعبير بعيدة المدى

كانت دول ومنظمات، أدانت واقعة حرق نسخة المصحف الشريف، على يد متطرف، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي أوص تصريح من جانب السويد، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، وذلك بعد أن قام ناشط ينتمي لليمين المتطرف بإحراق المصحف قرب السفارة التركية وسط احتجاجات واسعة.

وأضاف بيلستروم ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها”.

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ألمانيا أول دولة أوروبية تدين السفارة التركية حرق نسخة المصحف ستوكهولم

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