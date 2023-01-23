الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر
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100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر

100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر

100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر
٠٦:٥١:١٧ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية أكثر من 100 ألف معتمر من القادمين براً من جمهورية العراق منذ بدء موسم العمرة وحتى يوم أمس الأحد.

يأتي ذلك من خلال منظومة خدمات رقمية وخدمية لتقديم أفضل التسهيلات الجمركية ضمن إجراءات سهلة وميسرة تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جولة لتفقد الحافلات والخدمات

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد تجولت بمنفذ جديدة عرعر ؛ لرصد وصول الحافلات والمركبات الخاصة القادمة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة, والتسهيلات والخدمات التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم.

شكر خادم الحرمين وولي عهده الأمين

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

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وقدم المعتمر فرج العيساوي شكره لكل من أسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قدموه وبذلوه لخدمة جميع المعتمرين.

وأعرب حسين علي غادي عن سروره وفرحه بما أنعم الله به من أداء العمرة، منوها بما لمسوه من خدمات متكاملة سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة هذه البلاد خير الجزاء.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية العراق معبر عرعر معتمرين

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