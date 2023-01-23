فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم

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أوضح الخبير التقني فيصل السيف بالتفصيل، مواصفات معالج أبل M3 القادم، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، نقلا عن وكالة بلومبيرج: “إن معالج أبل M3 القادم سيكون مبني على منصة 3nm وسيتم إطلاقه خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل مع أجهزة آيماك وماكبوك Air جديدة”.

وأضاف فيصل السيف أن المعالج الجديد، سيأتي بحجمين: 13″ و 15″، مضيفا أن منصة 3nm ستحسن السرعة بنسبة تصل إلى 15٪ واستهلاك طاقة أقل بنسبة 30٪ مقارنة بمنصة 5nm.

أحدث أجهزة ماك بوك

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وفي وقت سابق، فاجأت شركة “أبل”، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، جمهورها بأحدث أجهزة “ماك بوك” التي تعمل برقائق المعالجات الجديدة الأسرع “إم 2 برو” و”إم 2 ماكس”.

استخدام أشباه الموصلات وطرحت “أبل” أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة، أمس الثلاثاء، قبل أسابيع من الموعد المقرر لها، باستخدام أحدث إصدارات “أبل” من رقائق “إم 2″، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها، بعد الاعتماد على تكنولوجيا “إنتل” لمدة 15 عامًا.

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الأسعار الجديدة

وجاءت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة كالتالي:

أجهزة “ماك بوك” الصغير الجديد، يبدأ من 599 دولارًا، وسيكون متاحًا اعتبارًا من 24 يناير الجاري.

أجهزة “ماك بوك برو” مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بأحدث الرقائق، تبدأ من 1999 دولارًا، بالمقارنة مع 1299 دولارًا للطراز مقاس 13 بوصة المزود برقاقة “إم 2”.

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