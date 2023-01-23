الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم
100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر
وزير الحج والعمرة: نشهد قدوم مليوني حاج هذا العام
ما هو المقصود بالتهرب الضريبي؟ “الزكاة والضريبة” توضح
المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور
الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن

الرئيسية

 /

تقنية

 /

فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم

فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم

فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم
٠٧:٠١:٠٨ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني فيصل السيف بالتفصيل، مواصفات معالج أبل M3 القادم، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، نقلا عن وكالة بلومبيرج: “إن معالج أبل M3 القادم سيكون مبني على منصة 3nm وسيتم إطلاقه خلال العام الجاري أو أوائل العام المقبل مع أجهزة آيماك وماكبوك Air جديدة”.

وأضاف فيصل السيف أن المعالج الجديد، سيأتي بحجمين: 13″ و 15″، مضيفا أن منصة 3nm ستحسن السرعة بنسبة تصل إلى 15٪ واستهلاك طاقة أقل بنسبة 30٪ مقارنة بمنصة 5nm.

أحدث أجهزة ماك بوك

اقرأ أيضاً:

الأسرع في العالم.. “أبل” تعلن عن مفاجأة جهاز “ماك بوك”

وفي وقت سابق، فاجأت شركة “أبل”، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، جمهورها بأحدث أجهزة “ماك بوك” التي تعمل برقائق المعالجات الجديدة الأسرع “إم 2 برو” و”إم 2 ماكس”.

استخدام أشباه الموصلات

وطرحت “أبل” أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة، أمس الثلاثاء، قبل أسابيع من الموعد المقرر لها، باستخدام أحدث إصدارات “أبل” من رقائق “إم 2″، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها، بعد الاعتماد على تكنولوجيا “إنتل” لمدة 15 عامًا.

اقرأ أيضًا:

لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب

الأسعار الجديدة

وجاءت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة كالتالي:

أجهزة “ماك بوك” الصغير الجديد، يبدأ من 599 دولارًا، وسيكون متاحًا اعتبارًا من 24 يناير الجاري.

أجهزة “ماك بوك برو” مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بأحدث الرقائق، تبدأ من 1999 دولارًا، بالمقارنة مع 1299 دولارًا للطراز مقاس 13 بوصة المزود برقاقة “إم 2”.

اقرأ أيضاً:

لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟ “أبل” تجيب

الكلمات الدلالية:
أبل شركة أبل فيصل السيف معالج أبل M3 مواصفات

مواد ذات صلة

المزيد
قرار جديد من فيسبوك بشأن محتوى «الأخبار» على الشبكة.. أموال مقابل النشر

قرار جديد من فيسبوك بشأن محتوى «الأخبار» على الشبكة.. أموال مقابل النشر

٠١:٣١ ص، الخميس، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩
الصين: «أزمة هواوي» تنمر أمريكي ظالم ونفاق

الصين: «أزمة هواوي» تنمر أمريكي ظالم ونفاق

١٢:١٠ م، الثلاثاء، ١٩ فبراير ٢٠١٩
«هاكرز» يُعطّلون لعبة «بوكيمون جو» في أوروبا وأمريكا

«هاكرز» يُعطّلون لعبة «بوكيمون جو» في أوروبا وأمريكا

١٢:٤٦ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠١٦
تقني يوضح الفرق بين أنواع كلمات مرور «الوايرلس» وأكثرها أماناً

تقني يوضح الفرق بين أنواع كلمات مرور «الوايرلس» وأكثرها أماناً

٠٢:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *