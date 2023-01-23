وزير الحج والعمرة: نشهد قدوم مليوني حاج هذا العام

تواصل – فريق التحرير:

عقد وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا، بدولة الجزائر، كشف خلاله عن استقبال المملكة نحو 41 ألفا و300 حاجا من الجزائر خلال العام الجاري 1444هـ.

محدودية الأعداد خلال جائحة كورونا

وقال الربيعة: “تتشرف المملكة باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج للعام 1444هـ / 2023 – بمشيئة الله ضمنهم 41,300 حاج من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة”.

وأكد الوزير حرص المملكة على سلامة الحجاج وصحتهم، وتابع: “آلمنا أن أعداد الحجاج في فترة جائحة (كوفيد -(19) كانت محدودة، وأن الكثير ممن كانوا يريدون أداء فريضة الحج لم يتمكنوا من أدائها”.

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تسهيلات لضيوف الرحمن

ونوه د. الربيعة بأن المملكة زفت بشرى للعالم، بعودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة دون أي سقف للحد الأعلى للعمر.

وكشف وزير عن العديد من التسهيلات التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن وأبرزها:

– إلغاء شرط وجود المحرم للمرأة في الحج والعمرة.

– تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوم إلى 90 يوم، وإصدارها إلكترونيا في أقل من 24 ساعة.

– إطلاق منصة “نسك” لتسهيل إجراءات القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة واختيار الخدمات.

– إتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.