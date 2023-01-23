ما هو المقصود بالتهرب الضريبي؟ “الزكاة والضريبة” توضح

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المقصود بالتهرب الضريبي، ردا على مغرد شكا عدم حصوله على فواتير من أحد المحلات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك : “أن التهرب الضريبي يقصد به تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة”.

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الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”

تطبيق الفسح خلال ساعتين

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

يأتي ذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاون وتنسيق متواصل بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكنًا أساسيًا لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية. وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع احتفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة. التنسيق بين جميع جهات الفسح وأضافت أن تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” يأتي بعد إتمام مرحلة هامة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، التي تُمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مؤكدة أنها تتطلع مع بدء تطبيق هذه المبادرة، إلى تحقيق: 1 – نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية. 2 – رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية. 3 – تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ودعم تنافسية المملكة عالميًا. 4 – تحسين ممارسات الأعمال، بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي. وأكدت التزامها بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الجمركي، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة ، من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه وبما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. اقرأ أيضا: بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة مختلف المؤهلات