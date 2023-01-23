الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن
مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة
الحقيل: نظام الوساطة العقارية داعم للقطاع العقاري والعمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع
“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
“ضباب متجمد” يوقف الرحلات الجوية في مطار هيثرو
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

الرئيسية

 /

دولي

 /

الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن

الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن

الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن
٠٦:١٧:٥٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل-وكالات

أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن دول الاتحاد أقرت حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر “تويتر”: “في اجتماع اليوم، تبنى وزراء دول الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أولئك الذين يقودون حملة القمع”.

وأضافت: “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين”.

الحرس الثوري الإيراني

فيما كشف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد لا يمكنه أن يدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، دون صدور حكم بهذا الصدد من دولة عضو واحدة في الاتحاد على الأقل.

حظر نشاط مالي

وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء لـ “المنظمات الإرهابية”، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات التعبئة (الباسيج).

ودعا النص الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر “أي نشاط اقتصادي أو مالي” مع الحرس الثوري، من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

اقرأ أيضا

أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

الكلمات الدلالية:
إيران الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري قائمة الإرهاب

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس التركي يوقع رسمياً على قانون يحد من بيع الخمور في البلاد

الرئيس التركي يوقع رسمياً على قانون يحد من بيع الخمور في البلاد

٠٩:٥١ ص، الثلاثاء، ١١ يونيو ٢٠١٣
بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين

بهذه الدولة.. مقتل 3 وإصابة 11 في إطلاق نار داخل مدرستين

١٠:٥٢ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
الحكومة اليمنية: الانقلابيون لم يظهروا أي مؤشرات لإنجاح المفاوضات

الحكومة اليمنية: الانقلابيون لم يظهروا أي مؤشرات لإنجاح المفاوضات

٠٧:٥٣ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
أفقر رئيس في العالم يفتح بيته لـ100 يتيم سوري

أفقر رئيس في العالم يفتح بيته لـ100 يتيم سوري

٠١:٢٦ م، السبت، ٢٤ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *