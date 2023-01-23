الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور
الاتحاد الأوروبي يكشف سبب عدم وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب حتى الآن
مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة
الحقيل: نظام الوساطة العقارية داعم للقطاع العقاري والعمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع
“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
“ضباب متجمد” يوقف الرحلات الجوية في مطار هيثرو

الرئيسية

 /

دولي

 /

المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور

المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور

المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور
٠٦:٣٢:٣٨ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأ العاملون في قطاع الإسعاف، بالاشتراك مع 3 نقابات عمالية في بريطانيا، إضرابا، اليوم الإثنين، احتجاجًا على مستويات الأجور في خدمات الرعاية الصحية البريطانية.

3 نقابات تتحد في الإضراب

وشاركت نقابات من “يونيسون” و”يونيت” و”جي إم بي”، في الإضراب مجددا، وخرجوا مجتمعين للمرة الاولة، حسب وكالة “بولمبرج”، مع توصية للجمهور بالاتصال برقم الطوارئ 999 فقط، إذا كان هناك موقف يهدد الحياة، حسب “اليوم”.

مطالب العاملين في الإسعاف

قالت نقابة يونيسون إن نحو 15 ألفًا من العاملين في الإسعاف، أعضاء في النقابة، سيدخلون في إضراب، إلى جانب 5 آلاف زميل من خدمات الرعاية الصحية في ليفربول، وقال شارون جراهام، الأمين العام لنقابة “يونيت”، “إن العاملين يسعون إلى زيادة في الأجور بنسبة 10% تقريبًا”.

اقرأ أيضا:

الأزمات تتوالى.. المعلمون في بريطانيا يعلنون إضرابا عاما احتجاجا على الرواتب

خلافات بشأن الرواتب وظروف العمل

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، كشفت أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في أنحاء المملكة المتحدة سيضربون عن العمل لمدة 18 يوما بين شهري فبراير ومارس من هذا العام.

وأوضح اتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا، أن إضراب الموظفين يأتي بسبب خلافات بشأن الرواتب وظروف العمل والمعاشات التقاعدية.
الكلمات الدلالية:
أخبار بريطانيا احتجاج على تدني الأجور قطاع الإسعاف في بريطانيا مظاهرات في بريطانيا نقابات بريطانية

مواد ذات صلة

المزيد
دولة أوروبية تُسجل 100 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

دولة أوروبية تُسجل 100 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

٠٩:٣٥ ص، الأربعاء، ١٩ يناير ٢٠٢٢
العراق.. قرار عاجل ردًا على قصف إيران لإقليم كردستان

العراق.. قرار عاجل ردًا على قصف إيران لإقليم كردستان

٠٨:١٨ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
سوريا.. كتائب الثوار تقتل قائد وحدات نخبة حزب الله في الزبداني

سوريا.. كتائب الثوار تقتل قائد وحدات نخبة حزب الله في الزبداني

١٢:٠٠ ص، السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠١٥
هيئة الرقابة ترصد غياب وتأخير 14364 موظفاً في 5 جهات حكومية

هيئة الرقابة ترصد غياب وتأخير 14364 موظفاً في 5 جهات حكومية

٠٧:٢٢ م، الجمعة، ٠١ أبريل ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *