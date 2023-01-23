المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور

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بدأ العاملون في قطاع الإسعاف، بالاشتراك مع 3 نقابات عمالية في بريطانيا، إضرابا، اليوم الإثنين، احتجاجًا على مستويات الأجور في خدمات الرعاية الصحية البريطانية.

3 نقابات تتحد في الإضراب

وشاركت نقابات من “يونيسون” و”يونيت” و”جي إم بي”، في الإضراب مجددا، وخرجوا مجتمعين للمرة الاولة، حسب وكالة “بولمبرج”، مع توصية للجمهور بالاتصال برقم الطوارئ 999 فقط، إذا كان هناك موقف يهدد الحياة، حسب “اليوم”.

مطالب العاملين في الإسعاف

قالت نقابة يونيسون إن نحو 15 ألفًا من العاملين في الإسعاف، أعضاء في النقابة، سيدخلون في إضراب، إلى جانب 5 آلاف زميل من خدمات الرعاية الصحية في ليفربول، وقال شارون جراهام، الأمين العام لنقابة “يونيت”، “إن العاملين يسعون إلى زيادة في الأجور بنسبة 10% تقريبًا”.

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خلافات بشأن الرواتب وظروف العمل

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، كشفت أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في أنحاء المملكة المتحدة سيضربون عن العمل لمدة 18 يوما بين شهري فبراير ومارس من هذا العام.