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مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة

مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة

مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة
٠٦:٠٩:٣٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، بالتفصيل آلية وخطوات سداد رسوم تأشيرة استقدام العمالة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية وخطوات دفع وسداد رسوم الاستقدام.

سداد رسوم إصدار تأشيرة استقدام

وأجابت منصة مساند بقولها “وعليكم السلام.. يمكنك سداد رسوم إصدار التأشيرة من خلال سداد عبر الخطوات التالية:

– المدفوعات

– المدفوعات الحكومية

– الاستقدام

– تأشيرة عامل/عمل

– إدخال رقم هوية مقدم الطلب.

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ما هي معايير تقييم تجربة الاستقدام؟ «مساند» يجيب

معايير تقييم تجربة الاستقدام

وفي وقت سابق، أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، آلية معايير التقييم لتجربة الاستقدام.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد وجه سؤالا قال فيه “ما هي معايير التقييم ؟!”.

وأجابت منصة مساند بقولها “يتم ظهور النتائج آلياً بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل”.

وأضافت : “يمكنكم التقييم في حال كان العقد سار أو في حال وصول العاملة. كما يتم إرسال نموذج تقييم تجربة الاستقدام في آخر يوم من العقد”.

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توضيح من “مساند” بشأن فترة التجربة للعمالة المنزلية

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