الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أول دولة أوروبية تدين حرق نسخة المصحف الشريف في السويد
فيصل السيف يوضح مواصفات معالج أبل M3 القادم
100 ألف معتمر عراقي عبر منفذ عرعر
وزير الحج والعمرة: نشهد قدوم مليوني حاج هذا العام
ما هو المقصود بالتهرب الضريبي؟ “الزكاة والضريبة” توضح
المظاهرات الاحتجاجية تتجدد في بريطانيا اعتراضا على تدنى الأجور

الرئيسية

 /

فرص

 /

“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
٠٦:٠٢:٠١ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي المشتريات.

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
  •  مهارات الكمبيوتر المتقدمة على مايكروسوفت أوفيس
  •  تجربة SAP Ariba.
  •  شهادات المشتريات المهنية.
  •  خبرة:  خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمتخصص مشتريات بدوام كامل.

اقرأ أيضا:

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات

عن الشركة:

  • شركة رؤى المدينة القابضة ، التي تأسست في ديسمبر 2016 ، هي شركة مساهمة سعودية مساهمة مقفلة ذات مساهم واحد ، تخضع لقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ، ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (“PIF “) ، الصندوق السيادي للمملكة.
  • الشركة هي المالك والمطور الرئيسي للمشاريع الضخمة في المدينة المنورة المقدسة ، بما في ذلك مشروع رؤية المدينة ومشروع دار الهجرة ، وكلاهما من المبادرات الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 البرنامج ، حجر الزاوية من بين اثني عشر برنامجًا آخر لتحقيق الرؤية أطلقتها الدولة لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار المدينة المنورة أخبار الوظائف شركة رؤى المدينة القابضة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
ينتهي اليوم.. معهد الإدارة العامة يتيح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية

ينتهي اليوم.. معهد الإدارة العامة يتيح التسجيل ببرامج اللغة الإنجليزية

٠٨:٣٩ م، السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

٠٤:٣٦ م، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢
بدء القبول ببرامج الدراسات العُليا في جامعة الملك فهد للبترول

بدء القبول ببرامج الدراسات العُليا في جامعة الملك فهد للبترول

٠٣:٣٢ م، الثلاثاء، ٢١ فبراير ٢٠١٧
الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف بالعقود في 7 مدن

الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف بالعقود في 7 مدن

١٢:٤٢ م، السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *