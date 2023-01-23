“رؤى المدينة القابضة” تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: أخصائي المشتريات. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

مهارات الكمبيوتر المتقدمة على مايكروسوفت أوفيس

تجربة SAP Ariba.

شهادات المشتريات المهنية.

خبرة: خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمتخصص مشتريات بدوام كامل.

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عن الشركة:

شركة رؤى المدينة القابضة ، التي تأسست في ديسمبر 2016 ، هي شركة مساهمة سعودية مساهمة مقفلة ذات مساهم واحد ، تخضع لقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ، ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (“PIF “) ، الصندوق السيادي للمملكة.

الشركة هي المالك والمطور الرئيسي للمشاريع الضخمة في المدينة المنورة المقدسة ، بما في ذلك مشروع رؤية المدينة ومشروع دار الهجرة ، وكلاهما من المبادرات الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 البرنامج ، حجر الزاوية من بين اثني عشر برنامجًا آخر لتحقيق الرؤية أطلقتها الدولة لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).