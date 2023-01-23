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عائلة “النفيعي” يضربون المثل في التسامح.. العفو عن داهس “المعلمة خضراء” لوجه الله
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عائلة “النفيعي” يضربون المثل في التسامح.. العفو عن داهس “المعلمة خضراء” لوجه الله

عائلة “النفيعي” يضربون المثل في التسامح.. العفو عن داهس “المعلمة خضراء” لوجه الله

عائلة “النفيعي” يضربون المثل في التسامح.. العفو عن داهس “المعلمة خضراء” لوجه الله
٠٥:٢٤:٢٩ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

ضربت عائلة “النفيعي” في الطائف المثل في العفو التسامح، فبعد عفو المواطن خالد بن مسعد النفيعي عن داهس ابنه بندر لوجه الله تعالى دون مقابل، لحق به أحد أبناء عمومته بعفوه عن داهس زوجته لوجه الله.

عفو عن داهس المعلمة خضراء

وأعلن المواطن محمد سعد النفيعي (من أبناء عمومته) التنازل والعفو عن داهس زوجته خضراء النفيعي، لوجه الله، في مشهد يجسد أروع صور العفو والتسامح عند القضاء والقدر.

وشهد مقر العزاء في العرج الأسفل بالطائف توافد عشرات المواطنين من قبائل وأبناء بني سعد والطائف لتقديم واجب العزاء.

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وكان من بين المعزين عدد كبير من أقارب وأسرة الشاب المتسبب في الحادثة، حيث أعلن الزوج وأسرته وأسرة المتوفاه التنازل الكامل دون مقابل لوجه الله تعالى، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

٧٢ ساعة بين الحادثتين

يذكر أن الحادثتين يفصل بينهما أقل من 72 ساعة، حيث تعرض الشاب بندر بن خالد النفيعي للدهس، وبعد إتمام مراسم العزاء تعرضت المعلمة خضراء بنت عواض النفيعي كذلك للدهس، ليعلن بعد ذلك العفو لوجه الله تعالى عن المتسببين في الحادثتين دون مقابل.

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