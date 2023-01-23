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أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين
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أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

أمريكا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين
٠٤:٥٦:٥٨ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات طهران المتكررة لحقوق الإنسان.

العقوبات بسبب قمع إيران للمتظاهرين

وأكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن الذين تمت معاقبتهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية والمستبدين الذين يستخدمون العنف ضد المتظاهرين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

إيران ترتكب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان

وأضاف أن المملكة المتحدة وشركاؤها، بعثوا برسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء للمذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 7 مسؤولين إيرانيين آخرين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن العقوبات الجديدة، شملت:

2 – مساعد المدعي العام أحمد فاضليان.

1 – المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش.

3 – قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري.

4 – نائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.

وخلال اجتماع لهم، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني، مع مناقشة طرق إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب قمع المحتجين.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران احتجاجات إيران بريطانيا حزمة عقوبات والإتحاد الأوروبي وزير الخارجية البريطاني

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