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في مشهد إنساني مؤثر.. طلاب مدرسة بالرياض يودعون معلمهم بالدموع (فيديو)
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في مشهد إنساني مؤثر.. طلاب مدرسة بالرياض يودعون معلمهم بالدموع (فيديو)

في مشهد إنساني مؤثر.. طلاب مدرسة بالرياض يودعون معلمهم بالدموع (فيديو)

في مشهد إنساني مؤثر.. طلاب مدرسة بالرياض يودعون معلمهم بالدموع (فيديو)
٠٤:٥٤:٣٦ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد إنساني مؤثر، ودع طلاب إحدى المدارس، معلمهم بالدموع، في اليوم الأخير من عمله بالمدرسة.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، يظهر طلاب مدرسة الإمام نافع المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بحي الشفاء بالرياض، بينما يودعون معلمهم الأستاذ رشيد بن عبدالله التركي بالدموع بعد أن أتم خدمته.

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وخلال حفل التكريم، وقف المعلم وسط زملائه والطلاب الذين انخرطوا في البكاء، وبدا عليهم التأثر الشديد. وظل المعلم لفترة طويلة من الوقت محتضنًا أحد الطلاب في حنان أبوي بعد أن غالبته دموعه.

بينما سمع دوى التصفيق الهائل خلال احتفالية وداع المعلم الذي يشتهر بسيرته الطيبة بين الطلاب. وهو ما أثار ردود فعل بين المغردين، الذين انهالوا بالدعوات الطيبة له جزاء ما قدم للطلاب خلال فترة خدمته.

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