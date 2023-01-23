الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“شرطة المخواة” تضبط مواطنين بالباحة لمخالفتهما نظام أمن الحدود
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“شرطة المخواة” تضبط مواطنين بالباحة لمخالفتهما نظام أمن الحدود

“شرطة المخواة” تضبط مواطنين بالباحة لمخالفتهما نظام أمن الحدود

“شرطة المخواة” تضبط مواطنين بالباحة لمخالفتهما نظام أمن الحدود
٠٤:٥١:٠٠ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما 11 مُخالِفة لنظام أمن الحدود.
وأوضحت أن المخالفين هم 6 مخالفات من الجنسية الإثيوبية و5 مخالفات من الجنسية الصومالية.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

عقوبات المخالفين

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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