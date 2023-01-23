“صعود بعد هبوط”.. تحول مفاجئ في أسعار النفط وبرنت عند 88 دولارا

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا مفاجئًا مع سقوط مؤشر الدولار وزيادة التفاؤل بشأن تحسن الطلب الصيني، وذلك رغم الاتجاه الهابط الذي خيم على الأسعار في التعاملات الصباحية، لتسجل، بحسب “investing”.

وانخفضت أسعار النفط خلال التداولات المبكرة، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب مع إعادة تشغيل اقتصاد الصين، والمخاطر المتعلقة بإنتاج روسيا هذا العام.

وبعد النزول قرب مستويات الـ 81 دولار، ارتفع خام نايمكاس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات في حدود 0.6% إلى مستويات أعلى الـ 82 دولار للبرميل بمكاسب 0.6 دولار في البرميل.

وزاد خام برنت قياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم أعلى الـ 88 دولار للبرميل بعد التداول دون مستويات الـ 87 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليصل الآن إلى 88.16 دولار بزيادة 0.7% أو ما يعادل 0.7 دولار في البرميل.

أسعار النفط الجمعة الماضية

ويوم الجمعة الماضية، أنهت أسعار النفط تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بأكثر من 1.5%، ليرتفع النفط للأسبوع الثاني على التوالي، وحقق خام برنت القياسي وخام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 2.7% و1.8% على التوالي، خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، توقع محللون أن التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع سعر برميل النفط عالميًا للارتفاع قرب مستويات الـ 100 دولار للبرميل.

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