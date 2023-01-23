الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات
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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود:
* التعليم والشهادات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.
– أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– خبرة في المناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.
2 – مدير أول لخدمات التكنولوجيا
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
– معرفة لوائح NCA، مع مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.
– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.
3 – مدير التخطيط الرقمي والمشاريع
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي، مع خبرة في إدارة المشاريع والمشتريات والعقود وهندسة المشاريع وضمان الجودة
4 – محلل تخطيط وتطوير المفوض السامي
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
– المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع خبرة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل الوظائف ومشاركة الموظفين
– يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
* طريقة التقديم:
– أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 يناير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).