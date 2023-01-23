الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود:

* التعليم والشهادات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.

– أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– خبرة في المناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.

2 – مدير أول لخدمات التكنولوجيا

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

– معرفة لوائح NCA، مع مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.

3 – مدير التخطيط الرقمي والمشاريع

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي، مع خبرة في إدارة المشاريع والمشتريات والعقود وهندسة المشاريع وضمان الجودة

4 – محلل تخطيط وتطوير المفوض السامي

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع خبرة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل الوظائف ومشاركة الموظفين

– يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

* طريقة التقديم:

– أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).