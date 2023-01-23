الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدّة مجالات
٠٤:٤٤:١٢ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود:

* التعليم والشهادات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.

– أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– خبرة في المناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.

2 – مدير أول لخدمات التكنولوجيا

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

– معرفة لوائح NCA، مع مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.

3 – مدير التخطيط الرقمي والمشاريع

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي، مع خبرة في إدارة المشاريع والمشتريات والعقود وهندسة المشاريع وضمان الجودة

4 – محلل تخطيط وتطوير المفوض السامي

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع خبرة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل الوظائف ومشاركة الموظفين

– يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

* طريقة التقديم:

– أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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