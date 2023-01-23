رقم قياسي.. مدينة صينية تسجل 53 درجة تحت الصفر

تواصل – وكالات:

سجلت درجة الحرارة الصغرى في موخه، مدينة بأقصى شمالي الصين، 53 درجة مئوية تحت الصفر يوم الأحد، في أدنى درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق، وفقًا لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية المحلي.

وحطمت درجة الحرارة في المدينة الواقعة في أقصى شمال الصين الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية تحت الصفر في عام 1969.

50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام

وانخفضت درجات الحرارة في موخه بمقاطعة هيلونججيانج إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية.

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ونتيجةً لموجة جديدة من البرد القارس ضربت هيلونججيانج، سجل عدد من المناطق في سلسلة جبال خينغان الكبرى أبرد درجات حرارة على الإطلاق.

وتصل فترة الجليد والثلج السنوية في موخه إلى ثمانية أشهر، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية نحو 3 درجات مئوية تحت الصفر.

ومع وصول موسم ذروة السفر خلال موسم الربيع، يُنصح السائحون والمواطنون المحليون بالتدفئة والأمان، لأن ضعف الرؤية قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، وفقًا لما ذكرته شيوي لي لينج، رئيسة محطة الأرصاد الجوية في موخه.