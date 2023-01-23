أهمها شرب الماء.. “الصحة”: 4 تدابير للوقاية من جفاف العين

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كشفت حساب “عش بصحة”، المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عن 4 تدابير للوقاية من جفاف العين.

وقال الحساب إن التدابير الأربعة هي: “أرمش أكثر واستخدم الكمادات الدافئة واشرب الماء ولا تنسى نظارتك الشمسية وقت الخروج”.

وفي سياق متصل، ابتكر علماء علاجًا جديدًا بديلًا للقطرات اليومية التي يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين، وذلك بالاعتماد على وضع سدادة صغيرة بحجم حبة الأرز في القناة الدمعية للأشخاص المصابين.

وتطلق تلك السدادة الأدوية المضادة للالتهابات باستمرار لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق المصدر ذاته، يعتبر العلاج الجديد بديلاً مثاليًا للمرضى الذين يجدون مشكلة في وضع قطرات العين اليومية، حيث يتم وضع هذه السدادة التي يبلغ حجمها 1 مم في القناة الدمعية بواسطة أخصائي في إجراء يستغرق أقل من دقيقة، وبعد ثلاثة أشهر، تتم إزالة السدادة ويمكن تكرار العلاج إذا لزم الأمر.

وقالت شركة Eximore التي قامت بتصنيع هذه الأداة إنها تساعد في الحفاظ على الدموع الموجودة في العين وتعمل على تخفيف الحرقة والألم.

خطورة جفاف العين

ويُعاني المصابون بجفاف العين من عدم وجود دموع كافية لتليين وتغذية العين، وتشمل أعراض جفاف العين، التقرح وضبابية الرؤية والشعور بالضيق، وفي هذه الحالة، تبدو العين حمراء وحساسة للضوء ودامعة أكثر من المعتاد.

ويمكن أن يؤدي الفشل في علاج الحالات الشديدة من جفاف العين في تلف سطح العين، وقد يُسبب تآكل سطح القرنية وتقرحات القرنية وفقدان الرؤية.

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