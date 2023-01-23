بالأسماء.. “السديس” يُقرر إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية لرئاسة الحرمين

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قراراً بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية بالرئاسة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين على حسابها في “تويتر”، أن القرار يأتي تفعيلاً للدور الاستشاري بالرئاسة، والاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءة، لتطوير منظومة الخدمات والأعمال في المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

بالأسماء.. إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية

وأضافت في بيان رسمي، أن قرار إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية، جاء على النحو التالي:

فضيلة الشيخ/ سلمان بن صالح المقوشي، “المستشار”. رئيساً فضيلة الدكتور/ بدر بن عبد الله الفريح، “الشؤون الشرعية”، نائباً. فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عواد الجهني، عضواً. سعادة الدكتورة/ فاطمة بنت زيد الرشود، “الشؤون النسائية”، عضواً. فضيلة الدكتور/ خالد بن محمد السبيعي، “الشؤون الشرعية”، عضواً. فضيلة الدكتور/ حسين بن عبدالرحمن بن حميد، ” الشؤون القانونية”، عضواً. سعادة الأستاذ/ حسين بن حسن شحات، عضواً. سعادة الأستاذ/ فهيم بن حامد الحامد، ” الشؤون الإعلامية”، عضواً. سعادة المهندس/ عادل بن قاسم السميري، “الشؤون التقنية”، عضواً. فضيلة الشيخ/ عادل بن عبد الله الحمدان، “الشؤون الثقافية”، عضواً. سعادة الأستاذ/ جمعان بن سعيد الزهراني، “شؤون المناوبة”، عضواً. سعادة الأستاذ/ حمود بن صالح العيادة، “الشؤون الميدانية”، عضواً. فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبد المجيد البركاتي، “الشؤون التوجيهية والإرشادية”، عضواً. فضيلة الدكتور/حسن بن أحمد بالبيد، “الشؤون التعليمية”، عضواً. سعادة المهندس/ فارس بن محمد المسعودي، ” الشؤون هندسية”، عضواً. سعادة الأستاذ/ عبد الحفيظ بن بريك الثبيتي، أمينًا.

الارتقاء بمنظومة الخدمات داخل الحرمين الشريفين

كما شدد السديس على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، وحوكمة الأعمال الإدارية وتجويدها لينعكس ذلك على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أرقي وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد على ضرورة الجد والاجتهاد في الأعمال المناطة بهم والالتزام بأدائها على أكمل وجه لتطوير منظومة العمل بالحرمين الشريفين، وخدمة لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لرؤية المملكة المباركة.