“الشورى” يوافق على مشروع مذكرة تعاون بين التعليم ونظيرتها الصينية

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين، على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس العادية السابعة عشرة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

الملتقى السنوي العالمي في التعليم الإلكتروني

وتحت رعاية وزير التعليم يوسف البنيان، تُنظّم الجامعة الإلكترونية، الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية بمدينة الرياض، بحضور أبرز قادة التعليم والمبتكرين وصناع القرار والمؤثرين وخبراء التقنية.

حلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني

ويناقش الملتقى أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما سيُعزز التبادل المعرفي، ويُساعد المهتمين على معالجة الموضوعات الحرجة بحلول مبتكرة في مجال التعلم الإلكتروني.

200 مشارك يُمثّلون أكثر من 30 دولة

ويُشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك ومشاركة يُمثّلون أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث يضم الملتقى 7 جلسات متنوعة، و6 ورش عمل، و8 محاضرات علمية، و9 أوراق علمية تقدم تضمن الملتقى، بالإضافة إلى معرض مصاحب يُشارك فيه أكثر من 27 عارضاً عالمياً من أكثر من 12 دولة حول العالم، حيث يستهدف الملتقى:

1 – إلقاء الضوء على أحدث العلوم والتقنيات في مجال التعلّم الإلكتروني.

2 – دعم تواصل الزوار مع الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفضل الممارسات.

3 – إكساب الحضور المعارف والتقنيات والممارسات المستحدثة من المتحدثين الرسميين والجلسات العلمية.

4 – تعزيز الملتقى التجربة من خلال المعرض المصاحب الذي يكتشف من خلاله المشاركون تقنيات ومنتجات التعلم الإلكتروني المستقبلية، كما يكتشفون أبرز المشاريع المبتكرة في مجال التعليم بسواعد رواد الأعمال والباحثين والطلاب في المملكة.

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