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الداخلية الكويتية تفك لغز جريمة هزت الشارع.. تعرف على التفاصيل
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الداخلية الكويتية تفك لغز جريمة هزت الشارع.. تعرف على التفاصيل

الداخلية الكويتية تفك لغز جريمة هزت الشارع.. تعرف على التفاصيل

الداخلية الكويتية تفك لغز جريمة هزت الشارع.. تعرف على التفاصيل
٠٣:٥١:٤٤ م، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استطاعت الأجهزة الأمنية الكويتية فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، معلنة في بيان “التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة”.

وقالت وزارة الداخلية إنه “خلال أقل من 24 ساعة.. رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، حيث تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن”.

وشهدت الكويت جريمة بشعة راحت ضحيتها وافدة فلبينية تعرضت للاعتداء والقتل قبل أن تنجح السلطات في وقت قياسي في إلقاء القبض على المتهم.

جثة مجهولة

فقد تم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة على طريق السالمي بالكويت، السبت، وقد أظهرت المعاينة أنها تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة، ما تسبب في ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبرفع بصمات الضحية، تبين أنها فلبينية الجنسية وعليها قضية تغيّب، فيما أفادت وسائل الإعلام الكويتية الرسمية بأن المتهم “مواطن”، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملا ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم، مؤكدة أن مرتكب الجريمة هو حدث وقد قتل العاملة الفلبينية ثم قام بحرق جثتها.

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